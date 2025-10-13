Tosya'da şehit Engin Abay kabri başında anıldı
Şehit Piyade Er Engin Abay Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.
Kıbrıs'ta 2001 yılında şehit olan Piyade Er Engin Abay için Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte anma programı düzenlendi.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Anma programına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel