Tosya'da samanlık yangını

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, jandarma inceleme başlattı. Can kaybı yaşanmadı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Tosya ilçesine bağlı Ortalıca Köyü Fatih Mahallesi'nde çıktı. İsmail Duyar'a (78) ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden köy halkı durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm samanlığı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayda can kaybı yaşanmazken, içinde samanlar ve odunların bulunduğu samanlıkta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu

Savaş devam ederken batıdaki komşumuzdan kritik hamle
Haberler.com
500

Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok

Beklediği desteği alamayınca resti çekti: Yardımınıza ihtiyacımız yok
Vakaya giden ambulans kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Ambulans kağıt gibi ezildi! Kahreden haber hastaneden geldi
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
ABD'de 'İran' istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem

Trump'a en yakın isimlerdendi! ABD'de ilk İran istifası geldi
Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok

Beklediği desteği alamayınca resti çekti: Yardımınıza ihtiyacımız yok
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı

Sahipsiz kaldı!