Tosya'da Kapı Üretim Fabrikasında Yangın Çıktı

KASATAMONU'nun Tosya ilçesinde bulunan bir kapı üretim fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlar yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Çevredeki diğer fabrika ve iş yerlerinde çalışanlar da eşyalarını tahliye etmeye çalışıyor.