Tosya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen anız yangını söndürüldü.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen anız yangını söndürüldü.
Kuyumcu Pınarı mevkisinde D-100 kara yolu kenarında bulunan tarım arazisinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 10 dekar tarım arazisi zarar gördü, depo olarak kullanılan tek katlı ahşap yapı da kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA