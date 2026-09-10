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Tosya'da çıkan anız yangını söndürüldü

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen anız yangını söndürüldü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen anız yangını söndürüldü.

Kuyumcu Pınarı mevkisinde D-100 kara yolu kenarında bulunan tarım arazisinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dekar tarım arazisi zarar gördü, depo olarak kullanılan tek katlı ahşap yapı da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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