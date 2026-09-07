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Tosya’da çıkan anınz yangını söndürüldü

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KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen anız yangını söndürüldü.

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen anız yangını söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi oto sanayi mevkisisinde bulunan tarım arazilerinde henüz bilinemeyen bir nedenden yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çevredeki bağ evlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA
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