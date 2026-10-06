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Tosya'da çeltik hasadı dolayısıyla program düzenlendi

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik hasadının başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik hasadının başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Ortalıca köyünde düzenlenen programdaki konuşmasında, Tosya'nın hem tarım hem de sanayisiyle önemli ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Çeltik üretiminin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini dile getiren Ekmekci, "Özellikle Kızlar Yolu Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede çok önemli üretim olacak. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü, üreticiyi öne alan ve hibelerle, desteklerle yürütülen tarım politikamız var. Üreticilerimize çok teşekkür ediyorum emekleri için. İnşallah çok bereketli bir sezon olur." dedi.

Vali Yardımcısı Aydın Ergül ise yetiştirilmesi çok zor olan çeltiğin en fazla suya ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, Kızlar Yolu Barajı sayesinde Tosya'da çeltik ekim alanının yeniden 24 bin dekara çıkacağını kaydetti.

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak da Tosya'nın üretim kültürünü hem Türkiye'ye hem de dünyaya gösteren bir yer haline geldiğini anlatarak, emek veren, çalışan çiftçilere teşekkür etti.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç da çeltiğin önemine dikkati çekerek, bereketli bir sezon diledi.

Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Katılımcılar, biçerdöver ile çeltik hasadı yaptıktan sonra çeltik fabrikasında incelemede bulundu.

Kaynak: AA
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