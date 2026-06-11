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Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil muhtarlarla bir araya geldi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil muhtarlarla bir araya geldi
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Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, muhtarlarla düzenlediği istişare toplantısında ilçenin geleceğine yönelik projeleri ve yatırımları ele aldıklarını, ortak akıl anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tosya'nın geleceğine değer katacak çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Mahalle mahalle, sokak sokak planlanan projeler ve yatırımlar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimin en önemli paydaşları olan muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde, Tosya'mızın inşası ve ihyası adına ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirilen bu istişareler, ilçemizin geleceğine yön verecek hizmetlerin şekillenmesinde önemli katkılar sunmaktadır. Nazik ev sahiplikleri ve samimi misafirperverlikleri dolayısıyla tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, ortak akıl ve gönül birliğiyle Tosya'mız için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
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