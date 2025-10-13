Haberler

Torununu Kurtaran Büyükanne Ağır Yaralandı

Torununu Kurtaran Büyükanne Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 75 yaşındaki Selvi Polat, raylardan karşıya geçmekte olan 10 yaşındaki torununu iterek trenin altında kalmaktan kurtardı. Ancak trenin çarpması sonucu ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Selvi Polat (75) raylardan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki torununu iterek treninin altında kalmaktan kurtarırken, kendisi ağır yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İncirliova ilçesinde meydana geldi. İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni Selvi Polat'a çarptı. Kazada Polat ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selvi Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selvi Polat'ın raylardan karşıya geçmeye çalışan torununu iterek trenin altında kalmaktan kurtardığı ancak kendisinin trenin çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Okan Buruk, Singo'nun son durumu hakkında bilgi verdi

Kahreden haberi verdi: Önümüzdeki maçlarda oynayamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.