Haberler

Eşini, odunla döverek öldürdü

Eşini, odunla döverek öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halis Pekin, tartıştığı eşi Arzu Pekin'i başına odunla vurarak öldürdü. Şüpheli kamyoneti terk edilmiş halde bulundu, jandarma kaçağı arıyor.

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde Halis Pekin (27) tartıştığı eşi Arzu Pekin'i (26) başına odunla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde başından yaralanan Arzu Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu. Ekiplerin, Halis Pekin'i yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih de belli oldu
Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı

Türkan'ın balkondan çıplak düştüğü anlar kamerada! Asılı kalmış
Üç yıl önce Kılıçdaroğlu ile köprüleri atan Hamzaçebi’ye kritik görev

Eski defterler kapandı: Yolsuzluk dosyaları o isme emanet
Tunceli'de nefes kesen görüntü! Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı

Görüntü Türkiye'den! İlk kez bu kadar net kaydedildi

Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz

Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun

Bombayı patlattılar!