Haberler

Torul'da altyapı ve turizm atağı

Torul'da altyapı ve turizm atağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, görev süresinde kanalizasyonun yüzde 85'ini tamamladıklarını, 24 km'lik hatla içme suyu sağladıklarını, doğal gaz yatırımları ve otopark projesiyle ilçenin geliştiğini, cam seyir terasıyla turizmin canlandığını belirtti.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, görev süresinde yaptıkları çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'da göreve gelmesinin ardından ilçenin altyapı sorunlarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Kanalizasyon altyapısının yaklaşık yüzde 85'inin tamamlandığını belirten Özdemir, Çit Deresi mevkiinden ilçeye yaklaşık 24 kilometrelik hat üzerinden cazibeli sistemle içme suyu getirildiğini belirtti.

Özdemir, "Yeni sistem sayesinde bu maliyet büyük ölçüde ortadan kalktı. İlçeye saniyede yaklaşık 26 litre seviyesinde su sağlanıyor ve sistem uzun yıllar Torul'un ihtiyacına cevap verebilecek." dedi.

Doğal gaz yatırımlarıyla vatandaşların yaşam kalitesinin arttığını ifade eden Özdemir, yaklaşık 150 araç kapasiteli iki katlı otopark ve ticari alan projesine ilişkin çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Özdemir, ilçedeki önemli turizm noktalarından cam seyir terası ve farklı turizm aktivitelerinin ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

İşte milyonların beklediği derbinin hakemi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay

Giderayak son kıyağını yapmış!
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Bir döneme damga vurmuştu! İşte mesleği
Peynirleri nerede ürettiklerine bakın! Ekipleri görünce duvardan atladı

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma