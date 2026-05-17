Baharda coşan Tortum Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğe sahip Tortum Şelalesi, baharın gelişi ve karların erimesiyle coştu.

Erzurum- Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde bulunan, 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, baharın gelişi ve eriyen kar sularıyla yeniden coştu. 48 metre yükseklikten dökülen sular seyir zevki yüksek görüntüler oluştururken, şelale ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

'BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'

Şelaleyi gönüllülerle ziyaret eden Erzurum Yeşilay Şube Başkanı Emirhan Tanay, "Gönüllü arkadaşlarımızla 30 kişilik bir ekiple geldik. Uzundere'de etkinliklerimiz oldu. Buraya arkadaşlarımız ilk kez geldi. Gönüllülerimizle birlikte burada olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

Şelaleyi ziyaret eden İrem Jale Dönmez de "Burayı çok güzel buldum. Herkesin gelmesi gereken bir yer. İlk defa geliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı