Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı - Haberler

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Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı

AA - Güncel
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Malatya'da torpido kısmındaki özel düzenekle açılan bölümde uyuşturucu ve silah ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da torpido kısmındaki özel düzenekle açılan bölümde uyuşturucu ve silah ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Otomobilde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, aracın torpido kısmında özel düzenekle açılan bölmede 185 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y, A.K, M.Y'nin işlemleri sürüyor.

Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı

Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı

Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı

Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı

AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Malatya, Silah, Güncel, Haberler

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