Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan yaylalara ziyaret - Haberler

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Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan yaylalara ziyaret

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan yaylalara ziyaret

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçedeki yaylaları ziyaret etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçedeki yaylaları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz ve beraberindekilerle Soğucak ve Bekiralanı mahallelerindeki yaylalardaki vatandaşlarla bir araya geldi.

Yılmaz, ziyaretinde vatandaşların taleplerini dinledi, yaptıkları çalışmaları anlattı.

AA / Burcu Kaya - Güncel

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