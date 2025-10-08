Torbalı'da Tır Devrildi, Şoför Yaralandı

Haberler

İzmir'in Torbalı ilçesinde, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden devrilen tır, park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Kazada tır şoförü Cevat Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde şarampolden park halindeki otomobillerin üzerine devrilen tırın şoförü yaralandı.

Cevat Y. (62) idaresindeki 35 BBY 910 plakalı tır, İzmir-Aydın kara yolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.

Bariyeri aşarak şarampole devrilen tır, diyaliz merkezi önünde park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Cevat Y. ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

