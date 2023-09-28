Torbalı'da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 14 yaşındaki Baran B.'nin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 14 yaşındaki Baran B.'nin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 23 Eylül Cumartesi gece saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olduğu öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığını nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında çıkan silahlı kavgada her iki aile fertlerinden Baran B., Tarkan A., Neriman B. ve Fidan K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Baran B. hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise tedavileri devam ediyor. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili yaptığı soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B., C.K., M.K. ve S.K. tutuklandı.