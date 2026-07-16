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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Torbalı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 2 helikopter ile kara ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Meriç Alptekin
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