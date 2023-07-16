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Torbalı'da düğün salonunda duvar yıkılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Torbalı ilçesinde, kır düğün salonunda duvar yıkılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Torbalı ilçesinde, kır düğün salonunda duvar yıkılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kır düğün salonunda, "süs amaçlı" yapıldığı öğrenilen duvar, düğün sırasında Deniz Çelebi (9) ve Eğmen Gürbüz (7) adlı iki çocuğun üzerine devrildi.

Sağlık ekipleri Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Eğmen Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Kadir Türkmen - Güncel

Deniz Çelebi Çelebi Güncel Haberler

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