Torbalı Belediyesi Tarlalarından Buğday Hasadı

Torbalı Belediyesi'nin kendi tarlalarına ektiği buğday hasat edildi. Belediyenin tarlalarından elde edilen buğday, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına ulaştırılacak.

Torbalı Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan tarlalarına bu yıl da buğday ekti. Kasım ve aralık aylarında toprakla buluşturulan buğday tohumları, filizlenip boy verdikten sonra hasat edildi. 7 mahallede yaklaşık bin dekarlık alana buğday eken Torbalı Belediyesi, buradan 400 tonu aşkın buğday elde etti. Bir kısmı satılıp belediyeye kaynak olarak ayrılacak buğdayların bir kısmı da un ve bulgura dönüştürülerek 'Halkın tarlasından halkın sofrasına' sloganıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacak. Geriye kalan buğday ve samanlar ise satılıp belediyeye kaynak olarak kullanılacak.

Atalık tohumları da yaşatmaya devam eden Torbalı Belediyesi, tarlaların bir kısmına karakılçık buğdayı ekti. Yaklaşık 50 tonluk bir karakılçık buğdayı elde eden Torbalı Belediyesi, bunların bir kısmını tohuma ayıracak, kalan kısmını da bulgur olarak yine sofralara ulaştıracak.

Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birine imza atmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Yılda üç defa ürün alınabilen bereketli topraklara sahip güzel ilçemiz Torbalı'da ekimini yaptığımız karakılçık ve diğer tür buğdaylarımızın hasadı tamamlandı. 'Halkın tarlasından halkın sofrasına' sloganı ile çıktığımız bu yolda, bu yıl bin dekarlık alana buğday ektik. Hasat ettiğimiz buğdayların bir kısmı, un ve bulgur olarak halkın sofrasına ulaşacak. Tüm Türkiye'ye örnek olan projemizin büyüyerek devam etmesi bizi gururlandırıyor" dedi.