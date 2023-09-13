Torbalı Belediyesi Kent Meydanı ve Katlı Otopark Projesinde Çalışmalar Sürüyor

Torbalı Belediyesi, tarihinin en büyük ve en yüksek bütçeli projesi olan Kent Meydanı ve Katlı Otopark projesinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Mithat Tekin, projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Torbalı Belediye tarihinin en büyük ve en yüksek bütçeli projesi olan Kent Meydanı ve Katlı Otopark projesinde çalışma sürüyor. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, fore kazık yapım işlemlerinin devam ettiği projeyi yerinde inceledi.

Pazaryeri sökümünün ve bölgede bulunan dükkanların yıkım işlemlerinin tamalanmasının ardından çalışmalarını sürdüren yüklenici firma fore kazık yapım işlemini de tamamladı.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, kazım ve hafriyat taşınma işlemlerinin başlayacağı projeyi dün yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin, işçilerle de sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

TEKİN: "ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

Torbalı'nın tarihi bir projeye ortaklık ettiğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "İlçemize hem güzellik hem de vizyon katacak, şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltacak, altı iki kat otoparklı meydan projemiz için çalışmalarımız sürüyor. 100'den fazla fore kazığın çakıldığı meydan projemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Fore kazık yapım işlemlerinin hemen ardından ise kazım işlemlerine başlayacağız. Torbalı'mıza yeni bir görünüm kazandıracak olan projemizi en hızlı şekilde tamamlayarak, ilçemize hizmet verir hale getireceğiz. Mega projemizin Torbalı'mıza tekrardan hayırlı olmasını diliyorum" dedi.