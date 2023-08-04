Torbalı Belediyesi Kent Meydanı ve Katlı Otopark Projesi İçin Yer Teslimi Yapıldı

Torbalı Belediyesi'nin tarihteki en büyük ve en bütçeli projesi olan kent meydanı ve katlı otopark projesi için ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. Kısa süre içerisinde başlayacak olan çalışmalar kapsamında Torbalı, yeni kent meydanına kavuşacak.

Torbalı Belediyesi'nin tarihteki en büyük ve en bütçeli projesi olan kent meydanı ve katlı otopark projesi için ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. Kısa süre içerisinde başlayacak olan çalışmalar kapsamında Torbalı, yeni kent meydanına kavuşacak.

Torbalı Belediyesi'nin tarihteki en büyük ve en bütçeli projesi olan kent meydanı ve katlı otopark projesi için geçtiğimiz haftalarda ihale süreci tamamlanmıştı. İlçe trafiğini rahatlatacak, kentteki park sorununu da ortadan kaldıracak, kente güzel bir doku katacak olan yeni meydan projesi için ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi de geçtiğimiz gün yapıldı. Kısa süre içerisinde başlayacak olan çalışmalar kapsamında Torbalı yeni kent meydanına kavuşacak. İlçe sakinleri tarafından merakla beklenen proje tamamlanmasının ardından ise Torbalı'nın trafik, otopark gibi en önemli sorunları da çözülmüş olacak.

TEKİN: "PROJEMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Dün Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin de ihaleyi kazanan firma yetkilileri ile bir araya gelerek projenin detayları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Projenin kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Şehri yaşatan da gösteren de meydanlardır. Tarım ve sanayinin kenti, gün geçtikçe gelişen ve büyüyen ilçemiz Torbalı'mıza hem güzellik hem de vizyon katacak, şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltacak, altı iki kat otoparklı meydan projemizin ihalesini alan ve yer teslimini yaptık. İlçemizin geleceğine yön verecek mega projemizin kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TORBALI'YA ÇOK YAKIŞACAK

Merhum Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un Torbalı'ya kazandırmak istediği kent meydanı ve katlı otopark projesi için Torbalı Belediyesi ihale sürecini ve yer teslimini tamamladı. Günün her saatinde farklı kullanıcı gruplarına hitap edebilecek açık sosyal alanlar ve meydan; özellikle park yeri problemlerini çözecek bir otopark düzenlemesi amacıyla yola çıkan Torbalı Belediyesi, kısa süre içerisinde Torbalı'yı değiştirecek projeyi hayata sokmuş olacak. Eski belediye binasının olduğu alana büyük bir kompleks inşa edecek olan Torbalı Belediyesi, böylelikle hem ilçeye çok modern bir meydan kazandıracak, hem de park yeri sorunu da büyük oranda çözülecek.