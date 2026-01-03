Haberler

Düzce'deki Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Göleti, kar yağışının ardından yüzeyi buzla kaplanarak muhteşem bir kış manzarası sundu. Doğaseverlerin ilgisini çeken bölgenin doğal güzellikleri havadan görüntülendi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası'nda kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Göletin yüzeyi buzla kaplanırken, çevresindeki tesis ile etrafını saran sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları kar altında güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan bölgenin kış güzelliği havadan görüntülendi.

İşletmeci Erkan Çakır, AA muhabirine, yaylanın her mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin beyaz örtüyle kaplandığını belirten Çakır, "Göl buz tuttu. Yollarımız sürekli çalışma yapılarak açık tutuluyor. Vatandaşlarımızı bu doğal güzelliği görmeye bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
