Topuk Yaylası Kış Beyazına Büründü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan yaylada, hafta sonundan itibaren aralıklarla kar etkili oldu.

Bölgedeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları, karın altında güzel görüntü oluşturdu.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan Topuk Yaylası, her mevsim çadır kampı, trekking, foto safari gibi aktiviteler yapma imkanı sunuyor.

Karla kaplı bölge, havadan görüntülendi.