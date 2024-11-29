Üye Girişi
Haberler
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı

Topuk Yaylası Kış Beyazına Büründü

Topuk Yaylası Kış Beyazına Büründü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası, kar yağışının ardından güzel manzaralar sunuyor. Doğaseverlerin tercih ettiği bu doğal güzellik, çadır kampı, trekking ve foto safari gibi aktiviteler için ideal bir mekan.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan yaylada, hafta sonundan itibaren aralıklarla kar etkili oldu.

Bölgedeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları, karın altında güzel görüntü oluşturdu.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan Topuk Yaylası, her mevsim çadır kampı, trekking, foto safari gibi aktiviteler yapma imkanı sunuyor.

Karla kaplı bölge, havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
img

Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti
img

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
img

Boşanamıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 30 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hangi kelimenin eş anlamlısı "belde"dir? Belde ne demektir? Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? Raskolnikov kaç cinayet işlemiştir? 30 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Çerşenbe ahşamı ne demektir? Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 29-30 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2022'de insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçı şehirde yaşamıştır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.