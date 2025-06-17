Toplum Bağımlılıkla Mücadelede Sorumluluk Almalı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılık konusunda sadece anne babaların değil, toplumun da sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Dinç, AA muhabirine, yaz döneminde bağımlılıkla mücadelenin daha büyük önem kazandığını söyledi.

Tatil döneminin yaklaştığını belirten Dinç, "Yaz dönemi geliyor. Yaz döneminde tabii ki çocuklarımızın, gençlerimizin eğlenmeye, vakitlerini güzel şekilde geçirmeye, kışın getirdiği yorgunluklardan yana dinlenmeye ihtiyaçları var ancak dinlenmek ve eğlenmek bağımlılıkla yan yana gelmemeli." diye konuştu.

Tatil dönemlerinin bağımlılık endüstrisi tarafından yoğun şekilde değerlendirilmeye çalışıldığını ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

"Bağımlılık endüstrisi, bağımlılıkla eğlenceyi, dinlenmeyi, güzel vakit geçirmeyi, sosyalleşmeyi yan yana getirmeye çalışıyor. Bu noktada ciddi anlamda büyük tehdit söz konusu. Ben konuyla alakalı olarak şu noktanın altını çizmek istiyorum: Erken yaşlarda çocuk ve gençlerin yaşlarına uygun olmadan alkol tüketimine başlamaları, uzun vadeli hasarlara sebep olması, sağlık problemlerine yol açması, hızlı şekilde bağımlılık geliştirmesi gibi problemlerden dolayı ciddi risk taşıyor. Bu nedenle tatil yörelerinde alkol endüstrisinin maalesef çocukları, gençleri çok istismar ettiğini görüyoruz. Erken yaşlarda alkol tüketimine başlanmasının ortaya çıktığını görüyoruz."

"Bağımlılık gelişmemesi için toplum olarak her türlü imkanı kullanalım"

Dinç, bu konuda toplumun her kesimine görevler düştüğünü vurgulayarak, "Bu konuda anne ve babaların çok duyarlı olması lazım ama anne babaların duyarlı olması yetmez. Toplumun da bu konuda ciddi sorumluluk alması lazım. Nihayetinde söz konusu olan hepimizin, toplumumuzun geleceği. Sadece bir anne ve babanın çocuğu olarak bakmamak, bizim geleceğimiz, bizim neslimiz diye bakmamız lazım. Toplumumuzun da bu konuda sorumluluk almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bağımlılık gelişmemesi için toplum olarak her türlü imkanı kullanalım." şeklinde konuştu.

Tatilin bol eğlenceli geçirilmesi gerektiğini dile getiren Dinç, "Yaz tatilini güzel ve eğlenceli şekilde geçirmeleriyle ilgili her türlü imkanı sağlayalım ama 'bağımlılık eşittir eğlence, eğlence eşittir bağımlılık' gibi bir denklemi asla kabul etmiyoruz. Bunun uzun vadeli yıkıcı etkilerinin çok sayıda gencimizin hayatını olumsuz etkilediğini görüyoruz. Bunu, gelen danışanlarımızdan, yapılan araştırmalardan görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Anne ve babalar çocuklarına doğru şekilde rehberlik etsinler"

Yaz döneminde ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Dinç, şunları söyledi:

"Yaz dönemi tatil bölgeleri ciddi anlamda risk faktörleridir. Anne ve babalar başta olmak üzere toplumun her kesiminin sorumluluk almasına ihtiyacımız var. Anne ve babalar çocuklarına doğru şekilde rehberlik etsinler, pozitif ilişki geliştirsinler, olumlu bir arkadaş çevresine sahip olmaları konusunda desteklemiş olsunlar. Son olarak da pozitif disiplin çok önemli. Özelikle gelişim dönemlerinde çocuklar, gençler sınırlarını ölçmek, ayarlamak isteyebilir. Onlara sağlıklı sınırlar çizip o sınırların ötesine geçmemeleri, zarar görmemeleri konusunda anne ve babaların mutlak rehberliğine ihtiyaç var. Bu konuda anne ve babaların hassasiyet göstermeleri çok çok önemli."