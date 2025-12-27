Haberler

Bilet gişesi önünde düşürülen 250 avro, sahibi bulunup teslim edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, toplu ulaşım bilet yükleme gişesi önünde düşürülen 250 avro, güvenlik kamerası sayesinde sahibine ulaştırıldı. Parayı bulan duyarlı vatandaş, durumu yetkililere bildirdi.

KAYSERİ'de, toplu ulaşım bilet yükleme gişesi önünde düşürülen 250 avro güvenlik kamerasından tespit edilen sahibine teslim edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren toplu ulaşım kartları için bilet yüklemelerinin yapıldığı gişe önünde bir kişi, kartına dolum yaptırdıktan sonra 250 avrosunu düşürdü. Bu sırada dolum noktasına gelen ve yerdeki parayı fark eden bir başka kişi ise, gişedeki görevliye haber verdi. Yapılan kamera ve pos cihazı harcamaları incelemesinde 250 avronun sahibi belirlendi. Ekipler tarafından, Kart38 Merkezi'ne davet edilen sahibine 250 avro teslim edildi. Parasını teslim alan kişi yetkililere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam