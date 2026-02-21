Haberler

Savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli gözaltına alındı / Sevk görüntüsüyle

Savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli gözaltına alındı / Sevk görüntüsüyle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet savcısı olduğunu iddia ederek yolculara tehditler savuran Y.S. hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Daha önce 8 suç kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Toplu taşıma aracında Cumhuriyet savcısı olduğunu iddia ederek bir yolcuya "seni öldürürüm yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım" diyen kadın hakkında 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. 8 suç kaydı bulunduğu belirlenen Y.S. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya sitelerinde yayılan, toplu taşıma aracı içerisinde çekilen videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyerek yolculardan birine yönelik "seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden şüpheli hakkında 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu ve daha önce 'İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak', 'Tehdit-Hakaret' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? İddialara ilişkin açıklama geldi

CHP'nin yeni adayı mı olacak? Son noktayı koydu
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan olay! Motosikletlerle gelip katliam yaptılar
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
İspanya'da aşırı sağın girişimiyle bazı belediyelerde burka ve peçe yasaklandı

Avrupa ülkesi, belediyelerde giyilmesini yasakladı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı