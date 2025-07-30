Şehit Uzman Çavuş Servet Çakır'ın Ailesine Acı Haber Ulaştı
Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın şehadet haberi, Osmaniye'deki ailesine ulaştırıldı.
Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın şehadet haberi, Osmaniye'deki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, 25 yaşındaki Çakır'ın Haraz Mahallesi'nde yaşayan ağabeyi Murat Çakır'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.
Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.
Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.
Anne ve babası vefat eden şehit Çakır'ın, geçen yıl evlendiği öğrenildi.
Edirne'deki askeri araç kazasında ağır yaralanan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.