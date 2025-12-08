Haberler

Eski İngiltere Başbakanı Blair'in Gazze'deki geçiş süreci görevinden alındığı iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Barış Kurulu planından çıkarıldığı iddia edildi. Bazı Arap ve Müslüman ülkelerin karşıt görüşleri nedeniyle Blair'in katılımı reddedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı plan kapsamında Gazze Şeridi'nin yönetiminde rol alacağı iddia edilen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, bazı Arap ve Müslüman ülkelerin muhalefetinin ardından değerlendirme dışı kaldığı öne sürüldü.

Taraflara yakın isimlerin Financial Times (FT) gazetesine yaptığı açıklamaya göre, bazı Arap ve Müslüman ülkeleri, Trump'ın "çok iyi bir adam" olarak nitelendirdiği Blair'in, Gazze yönetimini yürütmesi planlanan Barış Kurulu'nda yer alacak olmasına itiraz etti.

Söz konusu itirazların ardından, Blair'in kuruldan çıkarıldığı iddia edildi.

Kurulda yer alacak isimler arasında adı bilinen tek kişi olan Blair'in, Trump tarafından istenmesine rağmen Orta Doğu'daki imajı nedeniyle bazı Arap ve Müslüman ülkelerce istenmediği de haberde belirtildi.

Blair'in imajının kötü olmasının nedeni olarak da ABD'nin 2003'teki Irak işgaline verdiği destek ve Filistinlilerin Gazze yönetiminden uzaklaşacağı endişesi gösterildi.

"Amerikalılar ve İsrailliler onu seviyor"

Başbakanlığı bıraktığı 2007 sonrasında ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görev yapan Blair'e yakın bazı isimler de iddiaları doğruladı.

İsmi verilmeyen Blair'e yakın bir kaynak, İngiliz siyasetçinin Gazze'deki başka bir pozisyonda görev alabileceğini belirterek, "Başka bir konuda, başka bir görevi olması çok muhtemel. Amerikalılar ve İsrailliler onu seviyor." dedi.

Blair'e yakın başka bir kaynak da eski Başbakanın Trump'ın damadı Jared Kushner ve danışmanı Steve Witkoff ile bazı Arap ve batılı yetkililerle Barış Kurulu ile Filistinliler arasında koordinasyonu sağlayacak İcra Komitesinde yer alabileceğini öne sürdü.

İcra Komitesinin başında eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi ve eski Bulgaristan Savunma Bakanı Nickolay Mladenov'un yer almasının planlandığı kaydedildi.

Mladenov'un, başta Blair için öngörülen, Gazze'deki geçiş sürecini fiilen yönetecek kişi olacağı iddia edildi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title