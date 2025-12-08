Eski İngiltere Başbakanı Blair'in Gazze'deki geçiş süreci görevinden alındığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı plan kapsamında Gazze Şeridi'nin yönetiminde rol alacağı iddia edilen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, bazı Arap ve Müslüman ülkelerin muhalefetinin ardından değerlendirme dışı kaldığı öne sürüldü.

Taraflara yakın isimlerin Financial Times (FT) gazetesine yaptığı açıklamaya göre, bazı Arap ve Müslüman ülkeleri, Trump'ın "çok iyi bir adam" olarak nitelendirdiği Blair'in, Gazze yönetimini yürütmesi planlanan Barış Kurulu'nda yer alacak olmasına itiraz etti.

Söz konusu itirazların ardından, Blair'in kuruldan çıkarıldığı iddia edildi.

Kurulda yer alacak isimler arasında adı bilinen tek kişi olan Blair'in, Trump tarafından istenmesine rağmen Orta Doğu'daki imajı nedeniyle bazı Arap ve Müslüman ülkelerce istenmediği de haberde belirtildi.

Blair'in imajının kötü olmasının nedeni olarak da ABD'nin 2003'teki Irak işgaline verdiği destek ve Filistinlilerin Gazze yönetiminden uzaklaşacağı endişesi gösterildi.

"Amerikalılar ve İsrailliler onu seviyor"

Başbakanlığı bıraktığı 2007 sonrasında ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görev yapan Blair'e yakın bazı isimler de iddiaları doğruladı.

İsmi verilmeyen Blair'e yakın bir kaynak, İngiliz siyasetçinin Gazze'deki başka bir pozisyonda görev alabileceğini belirterek, "Başka bir konuda, başka bir görevi olması çok muhtemel. Amerikalılar ve İsrailliler onu seviyor." dedi.

Blair'e yakın başka bir kaynak da eski Başbakanın Trump'ın damadı Jared Kushner ve danışmanı Steve Witkoff ile bazı Arap ve batılı yetkililerle Barış Kurulu ile Filistinliler arasında koordinasyonu sağlayacak İcra Komitesinde yer alabileceğini öne sürdü.

İcra Komitesinin başında eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi ve eski Bulgaristan Savunma Bakanı Nickolay Mladenov'un yer almasının planlandığı kaydedildi.

Mladenov'un, başta Blair için öngörülen, Gazze'deki geçiş sürecini fiilen yönetecek kişi olacağı iddia edildi.