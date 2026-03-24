Haberler

Tonga açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pasifik ada ülkesi Tonga'nın Neiafu kenti açıklarında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer altındaki derinliği 229,5 kilometre olarak kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve can kaybı veya büyük hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

