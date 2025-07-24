Tomruklar Sürücünün Üzerine Devrildi: Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Çameli ilçesinde kamyondan indirilen tomrukların altında kalan 57 yaşındaki sürücü Bünyamin Kaplan, hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çameli ilçesinde kamyondan indirilen tomrukların altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Cevizli Mahallesi'nde Çameli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı depoda kamyondan indirilen tomruklar sürücü Bünyamin Kaplan'ın (57) üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kaplan, ambulansla kaldırıldığı Çameli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.???????
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel