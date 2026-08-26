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Kozan'da Tomruk Yüklü Kamyondan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kozan'da Tomruk Yüklü Kamyondan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde tomruk yüklü kamyondaki tomrukları düzeltmeye çalışan 53 yaşındaki Davut Ali Erdil, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Erdil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde tomruk yüklü kamyondan düşen işçi Davut Ali Erdil (53), hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde Kozan ilçesi Salmanlı Mahallesi Karahanlı mevkisinde meydana geldi. Kamyondaki tomrukları düzeltmeye çalışan 2 çocuk babası Davut Ali Erdil, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Bilinci kapanan Erdil, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ağır yaralı Erdil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erdil'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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