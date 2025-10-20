Tomruk Düşmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde çalıştığı atölyede üzerine tomruk düşen Cemal Vaizoğlu (58), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kayseri-Bünyan yolu üzerinde bir kereste atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre Cemal Vaizoğlu, iş yerinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle üzerine tomruk düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vaizoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Vaizoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.