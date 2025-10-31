Haberler

Tomris Uyar Öykü Günleri Başlıyor

Güncelleme:
Türk edebiyatının önemli yazarlarından Tomris Uyar'ın anısına düzenlenen 'Tomris Uyar Öykü Günleri', 3 gün sürecek etkinliklerle yarın başlayacak. Söyleşiler, paneller ve atölyelerle zenginleştirilen programda ünlü yazarlar yer alacak.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden, öykü yazarı Tomris Uyar'ın anısına düzenlenen "Tomris Uyar Öykü Günleri"nin beşincisi yarın Bilim Beyoğlu'nda başlayacak.

Beyoğlu Belediyesinin açıklamasına göre, söyleşiler, yazar-okur buluşmaları, atölyeler, masal anlatımları ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapacak program, 3 gün sürecek.

Etkinlik kapsamında yarın 14.00'te Berna Durmaz ve Derya Sönmez'in konuşmacı olacağı "Tomris Uyar Öykücülüğü" başlıklı panel düzenlenecek.

İlk panelin ardından Müge İplikçi "Edebiyatta Kadın" söyleşisinde okurla buluşacak. Uğraş Abanoz, Öniz Ercan, Gözen Esmer, Murat Özsan ve Aslıhan Duman ise "Öykücüler Tartışıyor" paneline konuk olacak.

Etkinliğin ikinci günü, Selva Ezgi Yücel, Çemen Tozbey, Fulya Taşçeviren ve Ahmet Rıfat İlhan'ın yer aldığı "Öykü Okumaları" ile başlayacak.

Sadık Aslankara, Özcan Karabulut ve Hürriyet Yaşar'ın "Günümüz Öykücülüğü"nü konuşacağı programda, Murat Yalçın, Abdullah Ezik ve Faruk Duman "Öykü Yayıncılığı" üzerine deneyimlerini paylaşacak.

Hande Kavgacı, Sitem Şanlı ve Müge Murat, etkinliğin son günü 3 Kasım'da düzenlenen "Öykü Okumaları"nda okurlarla buluşacak.

Gün boyunca Zeynep Eşin'in yürütücülüğünde "Öykü Atölyesi", Melike Güler Kadan'ın anlatımıyla "Masal Saati" ve Ömer Göyce'nin müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Öykü Günleri, yazar İnci Aral'a Onur Ödülü'nün verileceği törenle sona erecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
