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Tom Barrack, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i İstanbul Tersane'de ağırladı

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Tom Barrack, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i İstanbul Tersane'de ağırladı
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i İstanbul Tersane'de ağırladığını ve Irak-ABD-Türkiye ittifakını konuştuklarını belirtti. Barrack, bölgesel sorunların tek başına çözülemeyeceğini, Türkiye'nin Doğu-Batı diyalog merkezi olduğunu kaydetti.

(İSTANBUL) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Tom Barrack, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i İstanbul'daki Tersane'de ağırladığını belirterek, Irak, ABD ve Türkiye arasındaki yakın ve köklü ittifakı konuştuklarını kaydetti. Bölgesel sorunların hiçbir ülke tarafından tek başına çözülemeyeceğini ifade eden Barrack, Türkiye'nin tarih boyunca Doğu ile Batı arasında diyaloğun kurulduğu bir merkez olduğunu belirtti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Barrack, şunları kaydetti:

"Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i Tersane'de, Haliç kıyısında ağırlamaktan onur duydum. Irak, ABD ve Türkiye arasındaki yakın ve köklü ittifakı ve hepimizi karşı karşıya bırakan bölgesel engelleri konuştuk; bu zorlukların üstesinden hiçbir ülke tek başına gelemez. Bölgenin en saygın diplomatlarından birinin bilgeliğini ve zarafetini dinlemek ve sohbete katılmak benim için bir onurdu. Bağdat'ın elçileri, halifeler döneminden bu yana bu limana geliyor; bu sohbeti burada sürdürmek doğru geldi.

Burası, dünyada diplomatik amaçlarla kesintisiz kullanılan en eski limandır. Yunan kolonileri yaklaşık MÖ 660 yılında burada barındı, Konstantin burayı yeni Roma'sının limanı yaptı ve Fatih Sultan Mehmet burayı bir dünya imparatorluğuna açılan kapıya dönüştürdü; donanmalarını, tam da üzerinde durduğumuz tersaneden denize indirdi. On altı yüzyıl boyunca Bizans'a, ardından da Yüce Osmanlı Devleti'ne gelen her elçi bu kubbelerin altında karaya ayak bastı; bir kıyıda elçilikler, diğer kıyıda sultan, aradaki su ise müzakere masasıydı.

Burada durmak, Doğu ile Batı'nın karşılaştığı ve neredeyse başka her yerden daha uzun bir süre boyunca savaşmak yerine konuşmayı seçtiği bir yerde durmaktır. Atatürk'ün Cumhuriyeti bu mirası ileriye taşıdı ve Türkiye bugün de bu limanın her zaman olduğu gibi, dünyanın hala birbirini bulmak için geldiği yer olmayı sürdürüyor."

Kaynak: ANKA
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