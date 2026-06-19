Japonya'da ilkokulda çıkan yangında 10 kişi yaralandı
Japonya'nın başkenti Tokyo'ya bağlı Kita bölgesindeki bir ilkokulda çıkan yangında 8 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı, 300'den fazla öğrenci tahliye edildi. Yangının müzik odasında başladığı belirtilirken, yaralıların durumunun ağır olmadığı açıklandı.
Japonya'da başkent Tokyo'ya bağlı Kita bölgesinde bir ilkokulda çıkan yangında 8 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı, 300'den fazla öğrenci tahliye edildi.
Kyodo ajansının haberine göre, Kita bölgesindeki bir ilkokulda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangında 8 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı, okulda eğitim gören 300'den fazla öğrenci tahliye edildi.
Yetkililer, öğrencilerin durumunun ağır olmadığını, çoğunun dumandan etkilendiğini belirtti.
Yerel itfaiye birimleri, okulun 4. katındaki müzik odasında başlayan yangının çıkış nedenini araştırdıklarını bildirdi.