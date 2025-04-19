Tokyo'da 'Gizem Dolu Anadolu' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Tokyo Cami ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde "Gizem Dolu Anadolu" adlı bir fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gizem Dolu Anadolu" fotoğraf sergisinin açılışına, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Tokyo Sosyal İşler Müşaviri ve Tokyo Cami Diyanet Vakfı Başkanı Muhammed Raşit Alas ile Kültür ve Turizm Müşaviri Saltuk Buğra Ekinci ile birçok davetli katıldı.

Uluslararası alanda pek çok sergide yer almış olan fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in "Gizem Dolu Anadolu" başlıklı sergisi, Tokyo Cami ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Ertuğrul, kültürel mirası yansıtan bu tür sergilerin, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunduğunu ve aynı zamanda köklü değerlerin uluslararası düzeyde tanıtılmasına vesile olduğunu aktardı.

Resul Çelik ise sergideki fotoğraflarla, Anadolu'nun farklı katmanlarını ve kültürel çeşitliliğini fotoğraf aracılığıyla ifade etmeye çalıştığını, Japonya'daki sanatseverlerle bu mirası paylaşmanın kendisi için anlamlı bir deneyim olduğunu belirtti.

"Gizem Dolu Anadolu" sergisi, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait kültürel ve doğal unsurları fotoğraf sanatı aracılığıyla izleyiciyle buluşturuyor.

Geleneksel yaşam biçimlerinden mimariye, coğrafi çeşitlilikten insan hikayelerine kadar pek çok unsurun yer aldığı sergi, Japon ve yabancı ziyaretçilere Anadolu'ya dair çok yönlü bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.

"Gizem Dolu Anadolu" sergisi, Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel etkileşimi destekleyen önemli bir etkinlik olarak 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.