Albüm: Japonya'da Anayasa Değişikliği ve Askeri Genişleme Politikaları Protesto Edildi

TOKYO, 20 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da salı günü hükümetin anayasa değişikliği ve askeri genişleme politikaları protesto edildi. Parlamento binası önünde bir araya gelen binlerce kişi, hükümeti bu girişimlerle ülkenin barışçıl anayasasını zayıflatmaya çalışmakla suçladı.

