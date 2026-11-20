Tokyo'da 10 binden fazla kişi Takaiçi hükümetinin politikalarını protesto ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tokyo'da parlamento binası önünde toplanan 10.000'den fazla kişi, Başbakan Takaiçi Sanae hükümetinin politika ve girişimlerini protesto etti. Perşembe günkü gösteride hükümetin barışçıl anayasayı değiştirme ve askeri yetenekleri artırma politikaları da protesto edildi.
TOKYO, 20 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da parlamento binası önünde toplanan 10.000'den fazla kişi, Başbakan Takaiçi Sanae hükümetinin politika ve girişimlerini protesto etti.
Perşembe günkü gösteride, hükümetin ülkenin barışçıl anayasasını değiştirme ve ülkenin askeri yeteneklerini artırma politikaları da protesto edildi.
Kaynak: Xinhua