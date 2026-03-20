Haberler

Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokyo Camisi'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayram namazına çok sayıda Müslüman katıldı. İmam Musa Atcı'nın kıldırdığı namaz sonrası cemaat bayramlaşarak mutluluğunu paylaştı.

Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla başkentin en büyük mescidi, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.

Pakistan, Mısır, Endonezya dahil birçok ülkeden gencinden yaşlısına çok sayıda Müslüman, erken saatlerde camiyi doldurdu.

Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu. Burada kadınlara yönelik ayrı bölüm de oluşturuldu.

Bayram namazı, Tokyo Camisi İmam Hatibi Musa Atcı tarafından kıldırıldı.

İrat edilen bayram hutbesinde "başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazanı eda edip bayrama kavuşmanın mutluluğu" anlatıldı.

Cemaat, namazın ardından bayramlaştı, camide fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

