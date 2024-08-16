TOKİ İnşaat Şantiyesinden Çalınan Demir Direklerin Satıcılarına Ev Hapsi

MALATYA'da TOKİ inşaat şantiyesinden 750 adet teleskobik demir direği çaldıktan sonra sattıkları belirlenen iki şüpheliye süresiz ev hapsi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ ilçesine bağlı Tataruğaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden köy konutlarında kullanılan 750 adet teleskobik demir direğin çalındığı ihbarı ile harekete geçti. 14 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri 750 adet teleskobik demir direği çaldığı tespit edilen O.K. ve E.T. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri sonrası çaldıkları teleskobik demir direkleri Gaziantep'te sattıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilere süresiz ev hapsi verildi.