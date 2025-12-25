Haberler

TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası dolandırıcılığı operasyonu: 18 tutuklama

TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası dolandırıcılığı operasyonu: 18 tutuklama
Güncelleme:
Osmaniye'de 'TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası' adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 22 şüpheliden 18'i tutuklandı. Dolandırıcıların sahte web siteleri aracılığıyla vatandaşlardan para talep ettiği belirlendi.

OSMANİYE'de ev sahibi olma hayali kuranları hedef alan ve 'TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası' adını kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kampanyasını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin TOKİ'nin resmi internet sitesini bire bir kopyalayarak sahte web siteleri oluşturdukları, bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları yönlendirdikleri tespit edildi. Dolandırıcıların, sahte siteler aracılığıyla konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kurada öncelik gibi vaatlerde bulunarak, vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep ettikleri belirlendi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, olayın organize şekilde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine Osmaniye polisi operasyon için harekete geçti. Bu çerçevede, Osmaniye merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen 'İlk Evim' kod adlı operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

