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Tokatlı kadınların hazırladığı coğrafi işaretli yaprak sarmaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Tokatlı kadınların hazırladığı coğrafi işaretli yaprak sarmaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
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- Yeşilırmak Kadın Kooperatifi Başkanı Asuman Özcan: "Kooperatifimizde günde 8 ila 10 kadın yaprak sarıyor. Haftada 500 kilogram yaprak sarması yapıyoruz"

Tokat'ta kadınların bölgenin coğrafi işaretli yapraklarından hazırladığı sarmalar, talep üzerine Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

Kentte 4 yıl önce kurulan Yeşilırmak Kadın Kooperatifine üye 10 kadın, bölgenin coğrafi işaretli yapraklarıyla sarma hazırlıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019'da coğrafi işaretle tescillenen Tokat Narince salamura asma yaprağı, kadınlar tarafından pirinçli içle sarılıp paketleniyor. Daha sonra başta İstanbul ve Bodrum olmak üzere talep olan il ve ilçelere soğuk zincirle ulaştırılıyor.

Yeşilırmak Kadın Kooperatifi Başkanı Asuman Özcan, AA muhabirine, yöresel lezzetleri olan yaprak sarmasını Türkiye'nin ardından yurt dışına da ulaştırma hedefinde olduklarını söyledi.

Özcan, başta İstanbul ve Bodrum olmak üzere birçok yere sarma gönderdiklerini belirterek, "Soğuk zincirli donuk biçimde gönderiyoruz. Sarmalarımızı keşfeden şeflerimiz bizim sarmaları tercih ediyorlar. Şu anda haftalık 250-300 kilogram sarma gönderiyoruz." dedi.

Tokat yaprağının aroması ve tadının farklı olduğunu vurgulayan Özcan, "Müşterilerimiz yaprağımızın tüysüz ve damarsız olmasını beğeniyorlar. Arkadaşlarımın emeklerine sağlık. Sayımızı gitgide artırarak hedefimiz Tokat'ın coğrafi işaretli yapraklarından hazırlanan sarmaları yurt dışına da göndermek. Kooperatifimizde günde 8 ila 10 kadın yaprak sarıyor. Haftada 500 kilogram yaprak sarması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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