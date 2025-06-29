Tokat Zile'de Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı
Tokat'ın Zile ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında minibüste hasar meydana geldi.
Tokat'tın Zile ilçesinde çıkan yangında minibüste hasar meydana geldi.
Alacamescit Mahallesi'nde park halindeki 60 BB 976 minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda söndürülen yangında minibüste hasar oluştu.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel