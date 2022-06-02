Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Haberler

Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla 4 kişi yakalandı Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen paranın aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen paranın aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu soruşturması kapsamında, Tokat ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, şüpheliler A.E.K, G.K, R.K. ve G.K. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla belirlenen "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan elde edilen, İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir daire ve 2 lüks otomobile de mahkeme kararıyla el konuldu. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İstanbul Tokat Güncel Haberler

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