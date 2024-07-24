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Tokat Valiliğine atanan Abdullah Köklü göreve başladı

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tokat Valiliğine atanan Abdullah Köklü, görevine başladı. Vali Köklü, törenle karşılandı ve yaptığı açıklamada şehrin imarı ve ihyası için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, şehit aileleri, gaziler, ihtiyaç sahipleri ve engellilerle bir arada olacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tokat Valiliğine atanan Abdullah Köklü, görevine başladı.

Valilik binası önündeki törende, vali yardımcıları, kaymakamlar ve il protokolü tarafından karşılanan Vali Abdullah Köklü, tören mangasını selamladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Abdullah Köklü, makamında yaptığı açıklamada, "Devletimizin sağladığı imkanları en etkin ve verimli şekilde kullanarak, şeffaf ve adil bir anlayışla, kapımız her zaman siz değerli Tokatlı hemşehrilerime açık olacak, ihtiyaç ve beklentilerinizi dinleyerek şehrimizin imarı ve ihyası için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Tokat'ta olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Köklü, şunları kaydetti:

"Devletimizin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyacı olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kimsesiz-yetim çocuklarımız, engellilerimiz ve yaşlılarımızla bir arada olmaya özen göstereceğiz. Memleketimizin bu güzel coğrafyasında siz kıymetli Tokatlı hemşehrilerimize hizmet etmek benim için anlamlı ve özel olacak. Bu vesileyle tekrar bana güvenen ve bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Tokat'ımızda benden önce görev yapmış olan tüm kıymetli valililerimize emekleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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