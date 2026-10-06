Haberler

Tokat-Turhal kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ile araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki 34 ZL 5349 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Şenyurt kavşağında M.K. yönetimindeki 55 AFZ 451 plakalı otomobille çarpıştı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.S.K. M.E. ve B.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Köyde ne su kaldı ne komşu! Hayalet köyün tek sakininin hikayesi

Köyde ne su kaldı ne komşu! Hayalet köyün tek sakininin hikayesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi

Ölümcül hastalık ülkeyi esir mi aldı? Haberleri tek tek sildiler
Hamid'in dramında yeni gelişme! Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı

Hamid'in babası denen kişi canlı yayına katıldı! DNA testi verecek mi?
14 ilde 'Daltonlar' baskını! Gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 12'si çocuk

14 ilde "Daltonlar" baskını! Üstelik 12'si çocuk
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak

Fenerbahçe'ye cehennem gibi fikstür!

Tabancayı doğrultup 'Bu bir soygundur' dedi, aldığı cevapla kaçtı

Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
Bakan Murat Kurum Fiji'de geleneksel gömleğiyle dikkat çekti

Bakan Kurum, gittiği ülkeye ayak uydurdu