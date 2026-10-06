Tokat-Turhal kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tokat-Turhal kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ile araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 34 ZL 5349 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Şenyurt kavşağında M.K. yönetimindeki 55 AFZ 451 plakalı otomobille çarpıştı
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.S.K. M.E. ve B.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA