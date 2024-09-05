Üye Girişi
Haberler

Tokat Turhal'da Zabıta Haftası kutlaması yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde Zabıta Haftası kutlama programı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, zabıta mensuplarıyla bir araya geldi ve zabıta teşkilatının önemine değindi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde Zabıta Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, 198. kuruluş yıldönümü dolayısıyla zabıta mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediye binası meclis salonunda gerçekleşen programda konuşan Ural, zabıta teşkilatının önemine değinerek, "Zabıta teşkilatımız, belediyecilik hizmetlerinin en önemli unsurlarından biridir. Kent düzenini sağlama, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına özverili şekilde çalışan yerel yönetimlerin sahadaki yüzü olarak daima halkımızla iç içedir. Zabıta teşkilatımızın 198. kuruluş yıl dönümünde tüm zabıta çalışanlarımıza teşekkür ediyor, emeğini ve fedakarlığını her zaman takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Programa Turhal Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Bekler, zabıta amirleri ve personel katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Erdem Ural Yerel Haberler Belediye Güncel Zabıta Turhal tokat

Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler
Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

Sosyal medyadaki iddia Soylu'yu küplere bindirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türbülansa girmek ne demek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Hava Muhalefeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hava Muhalefeti filmi ne zaman, nerede çekildi? FM 24 Sistem Gereksinimleri 2024 6 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Yengeç burcu yorumu! 6 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Görev Başında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görev Başında filmi ne zaman, nerede çekildi? Turist filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Turist filmi ne zaman, nerede çekildi? Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi? Dijital Esaret filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dijital Esaret filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (SIRBİSTAN İSPANYA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sırbistan İspanya maçı nereden izlenir?
title