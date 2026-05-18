Turhal'da sel ve taşkın riskine karşı üç gün eğitime ara verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak'ta taşkın riski ve baraj tahliyesi nedeniyle 20-22 Mayıs'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi, hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak.

Tokat'ın Turhal ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı çarşamba, perşembe ve cuma günleri eğitime ara verildiği bildirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Turhal ilçemiz genelinde tüm resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20-21 ve 22 Mayıs 2026 (üç) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
