Tokat Turhal'daki 9 Kilometrelik Dev Set Kaldırılıyor

1) TOKAT TURHAL'DAKİ 9 KİLOMETRELİK DEV SET KALDIRILIYOR

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle, nehirde oluşabilecek taşkın riskine karşı Yeşilırmak kenarına yerleştirilen 9 kilometrelik dev kaya seti, tehlikenin geçmesinin ardından kaldırılmaya başlandı.

Turhal ilçesinde geçen mayıs ayında aşırı yağışlarla Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla sel riskine karşı Yeşilırmak kıyısı boyunca, nehrin sağ ve sol taraflarında çalışma başlatıldı. DSİ, İl Özel İdaresi ve Turhal Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, suyun gücünü kesmek amacıyla özellikle ilçe merkezinde tonlarca ağırlıktaki kayalar kullanıldı. İş makineleriyle üst üste yığılıp, duvar haline getirilen kayalarla, nehir boyunca 9 kilometrelik hat oluşturulup, suyun yerleşim yerlerine ulaşması engellendi.

Bölgede günlerdir süren takip ve barajdaki su seviyesinin normale dönmeye başlamasıyla da taşkın riskinin ortadan kalktığı belirtildi. İlçe merkezini korumak adına yerleştirilen 9 kilometrelik dev kaya hattının iş makineleriyle kaldırılması için de çalışma başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki önlemleri ve nehir yatağındaki takip çalışmaları ise tedbiren devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı