Tokat'taki Tarihi Mescitte Yangın Çıktı

TOKAT'ta Vezir Ahmet Paşa Mescidin imam odasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Tokat'ta 2'nci İzeddin Keykavus'un oğlu Sultan Mesud döneminde, Hüseyin oğlu Ebu Şems tarafından 1288 yılında mescit olarak yapılan tarihi yapının imam odasında yangın çıktı. Mescitten çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Tarihi mescidin imam odasında ise maddi hasar yaşandı. )

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,