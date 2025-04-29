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Tokat'taki Tarihi Mescitte Yangın Çıktı

Tokat'taki Tarihi Mescitte Yangın Çıktı
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Tokat'ta 1288 yılında inşa edilen Vezir Ahmet Paşa Mescidin imam odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

TOKAT'ta Vezir Ahmet Paşa Mescidin imam odasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Tokat'ta 2'nci İzeddin Keykavus'un oğlu Sultan Mesud döneminde, Hüseyin oğlu Ebu Şems tarafından 1288 yılında mescit olarak yapılan tarihi yapının imam odasında yangın çıktı. Mescitten çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Tarihi mescidin imam odasında ise maddi hasar yaşandı. )

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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