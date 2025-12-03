Haberler

Tokat'taki köy ilkokulunda öğrenciler ünlü ressamları canlandırdı

Tokat'taki köy ilkokulunda öğrenciler ünlü ressamları canlandırdı
Tokat'ın Söngüt Köyü İlkokulu'nda düzenlenen 'Köyden dünya sanatlarına-sanatçılarına' temalı etkinlikte öğrenciler, Van Gogh'tan Frida Kahlo'ya birçok ünlü ressamı giydikleri kostümlerle canlandırdı. Öğretmenler, etkinliğin öğrencilerin öz güvenini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Tokat'ta köy ilkokulunda düzenlenen etkinlikle öğrenciler giydikleri kostümlerle dünyaca ünlü ressamları canlandırdı.

Merkeze bağlı Söngüt Köyü İlkokulunda, "Köyden dünya sanatlarına-sanatçılarına" temasıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Van Gogh'tan Frida Kahlo'ya, Picasso'dan Leonardo da Vinci'ye kadar birçok ressamı hem araştırdı hem de özgün kostümleri ve aksesuarlarıyla sahnede canlandırdı.

Öğretmenler Duygu Dönmez Demir ve Merve Cılız tarafından desteklenen öğrenciler, dünyaca ünlü ressamları farklı bir etkinlikle öğrenmiş oldu.

Duygu Dönmez Demir, daha önce öğrencilerle vitray- mozaik çalışması yaptıklarını, bu etkinliğin de köyde yaşayan çocukların öz güvenini, ifade gücünü ve kültürel farkındalığını geliştirmeye yönelik çok değerli bir adım olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
